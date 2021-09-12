Зеленський пообіцяв побудувати в Україні 100 стадіонів

Нові об'єкти будуть побудовані в рамках програми «Здорова Україна»

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки програмі «Здорова Україна» по країні з'являться тисячі нових об'єктів для занять спортом, в тому числі 100 стадіонів і 10 000 спортивних майданчиків. Про це глава держави повідомив під час святкування 30-річчя Національного олімпійського комітету (НОК), пише «Фокус».

«Я б дуже хотів, щоб українські спортсмени відчували себе як на п'єдесталі пошани завжди, а не три хвилини раз в чотири роки. Щоб ніхто не мав права влаштовувати їм травлю в соцмережах. Щоб вони відчували повагу. Але, знаєте, це важко зробити в залі, в якому тече стеля, провалюється підлога, сиплеться штукатурка», – підкреслив Зеленський.

Саме тому, заявив глава держави, його команда почала відновлення спортивної інфраструктури в країні. Зеленський повідомив, що в рамках цієї ініціативи по Україні реконструюють і спорудять 18 спортивних інтернатів для дітей-сиріт, 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкільні стадіони з басейнами.

Також завдяки програмі «Здорова Україна» в різних регіонах країни повинні побудувати:

2 000 «активних» парків;

10 000 спортивних майданчиків;

19 льодових арен;

100 стадіонів;

25 «спортивних магнітів» – багатофункціональних комплексів в кожному регіоні країни, які здатні приймати змагання світового рівня.

«Ми з главою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом відкрили в Києві урбан-парк. Унікальний майданчик, який буде не тільки в столиці, а й по всіх наших великих містах України. Ми зробили спорт стратегічним напрямком країни», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих українських захисників. Ним передбачається поліпшення житлових умов вказаної категорії осіб.

До слова, Зеленський до Дня українського кіно підписав указ №465/2021 про відзначення державними нагородами визначних акторів та працівників кіно. Першим у списку нагороджених опинився відомий український актор Станіслав Боклан, який знімався у серіалах «Коли ми вдома», «Кріпосна», «Папік» та разом з самим Зеленським виконував одну з головних ролей у «Слузі народу».

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.