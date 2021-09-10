Стало відомо, хто отримав премію Довженка

Розмір державної премії України імені Довженка на 2021 встановлено в розмірі 200 тисяч гривень

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит. Відповідний указ №463/2021 від 10 вересня опублікований на сайті глави держави.

«Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні – за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва», – йдеться в документі.

Зазначається, що розмір державної премії України імені Довженка на 2021 встановлено в розмірі 200 тисяч гривень.

Наталка Ворожбит – відома українська драматургиня, режисерка, сценаристка. Написала сценарії до таких фільмів, як «Кіборги» та «Дике поле», а також виступила шоуранеркою та сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдаша».

У 2020 році дебютувала як режисерка із фільмом «Погані дороги», який отримав нагороду на «Тижні критики» Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків «Кіноколо».