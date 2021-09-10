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    Стало відомо, хто отримав премію Довженка

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    Премію імені Довженка присудили кінорежисерці Наталії Ворожбит - Стало відомо, хто отримав премію Довженка
    Премію імені Довженка присудили кінорежисерці Наталії Ворожбит
    Фото: force-news.com

    Розмір державної премії України імені Довженка на 2021 встановлено в розмірі 200 тисяч гривень

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит. Відповідний указ №463/2021 від 10 вересня опублікований на сайті глави держави.

    «Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні – за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва», – йдеться в документі.

    Зазначається, що розмір державної премії України імені Довженка на 2021 встановлено в розмірі 200 тисяч гривень.

    Наталка Ворожбит – відома українська драматургиня, режисерка, сценаристка. Написала сценарії до таких фільмів, як «Кіборги» та «Дике поле», а також виступила шоуранеркою та сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдаша».

    У 2020 році дебютувала як режисерка із фільмом «Погані дороги», який отримав нагороду на «Тижні критики» Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

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    Теги: кіно культура Володимир Зеленський президент премія указ
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    Стало відомо, хто отримав премію Довженка