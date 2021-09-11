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    Україна згадує жертв трагедії 11 вересня разом з американським народом – Зеленський

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    Україна вшановує жертв страшної трагедії 2001 року - Україна згадує жертв трагедії 11 вересня разом з американським народом – Зеленський
    Україна вшановує жертв страшної трагедії 2001 року
    Фото: Твіттер/Володимир Зеленський

    Президент України заявив про підтримку та спільну боротьбу проти світового тероризму

    Президент України Володимир Зеленський в річницю трагедії в США 11 вересня заявив про необхідність спільно протидіяти тероризму.


    «20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, повинні і надалі протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч з США в цій боротьбі», – написав президент України в акаунті в Twitter в суботу.

    Нагадаємо, сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

    Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

    Напередодні, секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися.

    До слова, президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

    Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден в суботу, 11 вересня, з нагоди 20-ї річниці терористичних актів закликав співвітчизників до єдності. Байден каже, що почуття національної єдності, яке можна було побачити після дня терактів, зараз проявляється дуже рідко.

    Теги: теракт США Володимир Зеленський Україна президент
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    Україна згадує жертв трагедії 11 вересня разом з американським народом – Зеленський