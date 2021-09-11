Зеленський нагородив орденом героя серіалу «Слуга народу»

У День українського кіно президент видав два укази

Першим у списку нагороджених опинився актор Станіслав Боклан

Президент Володимир Зеленський до Дня українського кіно підписав указ №465/2021 про відзначення державними нагородами визначних акторів та працівників кіно. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Першим у списку нагороджених опинився відомий український актор Станіслав Боклан, який знімався у серіалах «Коли ми вдома», «Кріпосна», «Папік» та разом з самим Зеленським виконував одну з головних ролей у «Слузі народу». Він отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Таким же орденом нагороджено популярного телеведучого і актора Юрія Горбунова, режисера Михайла Іллєнка, голову Національної спілки кінематографістів України Олександра Янчука та інших.

Чотири акторки отримали орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Серед них – Ольга Сумська та Катерина Кістень, яка теж мала роль в «Слузі народу».

Акторка Ніна Антонова («Варчина земля» та ін.) отримала звання народної артистки України. Чотирьом акторкам присвоєно звання «Заслужений артист України». Дев’ять осіб отримали звання «Заслужений діяч мистецтв України», п’ять – «Заслужений працівник культури України».

Зеленський також підписав указ №464/2021 про сприяння розвитку кінематографії в Україні.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має прискорити розробку законопроекту про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії та подати його на розгляд Верховної Ради.

Також має бути активізоване надання державної підтримки кінематографії.

Пропонується звільнити від ПДВ операції з постачання робіт і послуг іноземним суб’єктам кінематографії при виробництві ними фільмів на території України для надання їм державної підтримки у формі державної субсидії для повернення частини здійснених при виробництві фільмів кваліфікованих витрат.

Зеленський пропонує консолідувати функції з формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії в єдиному центральному органі виконавчої влади, а також активізувати міжнародну співпрацю з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.

Нагадаємо, президент України підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих українських захисників. Ним передбачається поліпшення житлових умов вказаної категорії осіб.