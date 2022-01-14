Зеленський продовжив на рік безвіз для громадян Британії

Зеленський продовжив безвіз для громадян Британії ще на рік

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення та діятиме до 30 січня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через Україну продовжується для громадян Британії, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, повідомляється в указі.

Документ набирає чинності з дня його оприлюднення та діятиме до 30 січня 2023 року.

На початку 2020 року Україна запровадила тимчасовий безвіз для громадян Британії, який потребує щорічного продовження.

Безвізовий в'їзд британців в Україну було запроваджено ще у 2005 році, але ця норма перестала діяти у лютому 2020 року, коли Британія вийшла з ЄС.

Нагадаємо, у 2021 році Україна відновила операцію «Мігрант», яку призупиняли через пандемію коронавірусу. Останні два роки, відколи світ зіштовхнувся з Covid-19, в Україні діяв мораторій на перевірки шукачів кращої долі. Втім, чимало мігрантів цим зловживали й шукали можливість легалізуватись у нашій країні, часто у незаконний спосіб.