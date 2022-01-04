Операція «Мігрант». Глава ДМС розповіла про результати

Лише за вересень 2021 року в рамках операції «Міграція» виявили близько 2,4 тисяч нелегальних мігрантів

У Державній міграційній службі нарікають, що нелегали зловживають довірою України

Останні два роки, відколи світ зіштовхнувся з Covid-19, в Україні діяв мораторій на перевірки шукачів кращої долі. Відтак, за 2020 рік Державна міграційна служба на території України виявила лише 4,2 тис. нелегальних мігрантів. Для порівняння, за рік до того, у 2019-му, нелегалів було утричі більше – 12 864. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

За словами експертки, усе змінила коронакриза. Оскільки транспортне сполучення в світі було фактично заблоковане, а країни час від часу перекривали кордони, постановою Кабінету міністрів у нашій державі запровадили лояльне ставлення до порушників міграційного законодавства. «Ми фактично не мали права їх зупиняти, перевіряти, притягувати до адміністративної відповідальності й повертати до країн походження», – каже Наталія Науменко. Хоча не завжди такий крок вона вважає виправданим.

«Карантин час від часу пом'якшувався, і ми почали помічати, що відбувається зловживання довірою України. Тобто кордони відкривались, але люди не виїжджали, шукали шляхи легалізації, в тому числі незаконні. Тому в 2021 році ми ініціювали зміни до рішення уряду, була знята «заборона» на проведення операції «Мігрант», – розповіла голова ДМС.

Водночас, якщо людина порушила міграційне законодавство через Covid, це продовжують брати до уваги. «Коли затримується порушник міграційного законодавства, ми бачимо, так би мовити, його «історію» і, звісно, стає зрозумілим, чому людина не виїхала. Ми враховуємо всі наявні обставини і застосовуємо диференційний підхід, адже це дозволено постановою уряду», – запевняє Науменко.

Лише за вересень минулого року в рамках операції «Міграція» служба виявила близько 2,4 тис. мігрантів, які не змогли пояснити, на яких підставах вони перебувають в Україні. Щодо них склали адміністративні протоколи, а це близько 10 млн грн платежів у державний бюджет. Однак це зовсім не означає, що всіх їх видворять із нашої країни. «Іноземцям, які мали підстави для подальшого перебування в Україні, надано можливість подати документи для продовження строку перебування або для оформлення посвідки на тимчасове проживання, наприклад. В першу чергу, це стосувалось тих, хто має в Україні родину чи офіційне працевлаштування», – пояснює голова ДМС.

Решті – пропонують впродовж місяця виїхати самостійно, або щодо них ухвалюється судове рішення про примусове видворення. Скажімо, із 2,4 тис. нелегалів 2235 зобов’язали залишити територію України, а 75 із них – суд постановив видворити примусово. Ще 72 іноземці чекають ідентифікації й вирішення долі у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Заборонено в’їзд в Україну строком на три і п'ять років 972 іноземцям-правопорушникам. За час проведення заходів територіальними органами і підрозділами ДМС забезпечено виконання 1042 рішень про примусове повернення та 45 рішень про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з України.

Нагадаємо, 2021 рік у Європі був пов'язаний з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні. Не залишилась осторонь цих подій і Україна. Водночас громадяни нашої країни в минулому році продовжували активно емігрувати. На зміну їм прибуває дешева робоча сила з бідних країн Африки і Середньої Азії.