Зеленський увів у дію рішення РНБО про стратегію біобезпеки та біологічного захисту

Стратегія буде реалізовуватися двома етапами: перший – 2022-2025 роки, другий – 2026-2030 роки

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня «Про Стратегію біобезпеки та біологічного захисту». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Це передбачено указом президента від 17 грудня, який набирає чинності з дня опублікування.

Стратегія визначає цілі, завдання та основні напрями державної соціально-економічної політики для забезпечення біобезпеки та біологічного захисту держави як складової національної безпеки України.

У рішенні РНБО зазначено, що реалізацію державної політики у сфері біобезпеки гальмує відсутність єдиного органу, який охоплював би нагляд за здійсненням заходів, прогнозував, ідентифікував та оперативно реагував на біологічні загрози, координував плани протидій біологічним загрозам і надавав пропозиції щодо їх коригування згідно з поточною ситуацією в державі.

Зазначено, що у сучасному світі проблема біобезпеки та біологічного захисту набуває значення в умовах глобалізації та появи нових загроз і ризиків глобального характеру, які потребують консолідації зусиль держави, суспільства, міжнародної спільноти для вирішення широкого кола питань у галузі нерозповсюдження та протидії біологічним загрозам, у тому числі проявам тероризму.

Загрозою сучасному суспільству та тваринництву є, серед іншого, інфекційні захворювання, що прямо та опосередковано впливаючи на якість життя людини та стан тварин. У сучасних умовах здійснюється активізація епідемічного процесу та глобальне поширення нових, повернення старих і таких, що знову виникають, нозологічних форм інфекційних і паразитарних хвороб.

Характерною рисою сучасної епідемічної ситуації є виникнення у людини захворювань, що раніше реєструвалися лише серед тварин. «Прикладом такої трансмісії за останні 20 років є виникнення у людській популяції хвороб, спричинених збудниками віспи мавп, коронавірусу близькосхідного респіраторного синдрому, гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, імунодефіциту людини (ВІЛ), хвороб Марбург, Ебола, Мачуно, Ніпах, спричинених високопатогенними вірусами грипу тощо», – зазначено у документі.

Через кризу власного виробництва імунобіологічних препаратів і часткову залежність держави від імпортних поставок таких лікарських засобів в Україні гостро постає питання національної біобезпеки в цілому.

Розв'язання проблеми забезпечення належного рівня біобезпеки та біологічного захисту в Україні потребує поетапного створення єдиної системи біобезпеки та біологічного захисту за принципом «Єдине здоров'я». Це неможливе без залучення значних інтелектуальних і фінансових ресурсів, упровадження ефективних управлінських рішень і підтримки з боку держави, територіальних громад та міжнародної спільноти.

Цілями Стратегії є удосконалення державного механізму регулювання, нормативно-правової бази, інституційних спроможностей, підвищення рівня поінформованості та науково-методичне забезпечення здійснення заходів у сфері біобезпеки та біологічного захисту. А також – розроблення і виконання практичних заходів щодо запобігання проникненню, здійснення контролю за поширенням і пом'якшення наслідків поширення біологічних агентів та інвазивних чужорідних видів на державному і місцевому рівнях.

Стратегія буде реалізовуватися двома етапами: перший – 2022-2025 роки, другий – 2026-2030 роки.