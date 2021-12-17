Замовником є особисто Зеленський: у Порошенка прокоментували «відосик» із ДБР

Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді щодо так званої «вугільної справи»

Замість об’єднання країни перед загрозами Володимир Зеленський продовжує знімати «відосики» про переслідування лідера опозиції Петра Порошенка за участі «масовки» з ДБР, йдеться в заяві «Європейської солідарності». Так, партія прокоментувала інформацію про те, що працівники ДБР поблизу Верховної Ради начебто намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку.

«Замість об’єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи, в якій опинилася країна, зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого «відосика» – переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів. Цього разу для політичного переслідування він знову використовує ручне ДБР, слідчих якого нині використовують в ролі акторів для сьогоднішнього «відосика», – йдеться у повідомленні.

Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої «вугільної справи» та її цілковитої необґрунтованості.

«Прикметно, що улюбленим часом Віктора Януковича для переслідування опозиційних лідерів та його політичних конкурентів були Новорічні свята. Показово, що його ж дорогою йде Володимир Зеленський. І вже добре відомо, куди ця дорога приводить», – зазначили в партії «ЄС».

Раніше «Главком» через свої джерела отримав копію повідомлення про підозру, яку оголосили колишньому міністру у так званій «вугільній справі». З отриманих документів випливає, що кінцевою мішенню розслідування може виявитися не тільки Володимир Демчишин.

«Главком» продемонстрував цей документ двом експертам і розпитав, що, власне, може стояти за цим повідомленням про підозру. Детальніше про це читайте тут: Що криється за підозрою ексміністру Демчишину? Ексклюзивний документ.

Зокрема на думку нардепа Володимира Ар'єва, «повідомлення про підозру» ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – це ще більший юридичний треш, ніж та «підозра» Порошенку, яку свого часу відмовився підписувати ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка, за що і був звільнений з посади». «Я так розумію, що завдання, яке Офіс Зеленського поставив його авторам, – будь-що обляпати Порошенка багном, притягнувши за вуха так звану «вугільну справу», – зазначив парламентар.