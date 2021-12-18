Звільнений зі скандалом Гогілашвілі розповів про пропозицію Зеленського

Гогілашвілі одружений з секретаркою Зеленського Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом

Гогілашвілі зізнався, що посаду заступника міністра йому пропонували двічі

Звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко. Про це Гогілашвілі розповів у інтервʼю «Бабелю».

«Так, після знайомства з Марією ми ще чекали близько півроку, поки у нинішнього президента зʼявилася можливість приїхати-таки до хлопців у реабілітаційний центр», – розповів Гогілашвілі.

Він також зізнався, що посаду заступника міністра йому пропонували двічі. За його словами, першого разу відмовився, за другим разом погодився.