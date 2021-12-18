Звільнений зі скандалом Гогілашвілі розповів про пропозицію Зеленського
Гогілашвілі зізнався, що посаду заступника міністра йому пропонували двічі
Звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко. Про це Гогілашвілі розповів у інтервʼю «Бабелю».
«Так, після знайомства з Марією ми ще чекали близько півроку, поки у нинішнього президента зʼявилася можливість приїхати-таки до хлопців у реабілітаційний центр», – розповів Гогілашвілі.
Він також зізнався, що посаду заступника міністра йому пропонували двічі. За його словами, першого разу відмовився, за другим разом погодився.
«Удруге пропонував президент. А до цього – не президент. Зателефонувала людина і сказала: «Є таке бачення, що ти з цього приводу думаєш?». Я сказав, що я в МВС не піду. Мені кажуть: «Заступник міністра». Я говорю: «Мені однаково. Не піду». На той момент я розумів, що таке департамент боротьби з наркозлочинністю, у мене була щільна комунікація з органами, я понад два роки передавав інформацію про нарколабораторії і не бачив жодного результату, робив висновки. Ми про це багато розмовляли, зокрема з Володимиром Олександровичем, я йому розповідав, як це має працювати, я розумів, що треба робити, як треба робити», – заявив Гогілашвілі.
До слова, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.
Крім того, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.
Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».
Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.
10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.
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