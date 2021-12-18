  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Звільнений зі скандалом Гогілашвілі розповів про пропозицію Зеленського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гогілашвілі&nbsp;одружений з секретаркою Зеленського Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом - Звільнений зі скандалом Гогілашвілі розповів про пропозицію Зеленського
    Гогілашвілі одружений з секретаркою Зеленського Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом
    фото з відкритих джерел

    Гогілашвілі зізнався, що посаду заступника міністра йому пропонували двічі

    Звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко. Про це Гогілашвілі розповів у інтервʼю «Бабелю».

    «Так, після знайомства з Марією ми ще чекали близько півроку, поки у нинішнього президента зʼявилася можливість приїхати-таки до хлопців у реабілітаційний центр», – розповів Гогілашвілі.

    Він також зізнався, що посаду заступника міністра йому пропонували двічі. За його словами, першого разу відмовився, за другим разом погодився.

    «Удруге пропонував президент. А до цього – не президент. Зателефонувала людина і сказала: «Є таке бачення, що ти з цього приводу думаєш?». Я сказав, що я в МВС не піду. Мені кажуть: «Заступник міністра». Я говорю: «Мені однаково. Не піду». На той момент я розумів, що таке департамент боротьби з наркозлочинністю, у мене була щільна комунікація з органами, я понад два роки передавав інформацію про нарколабораторії і не бачив жодного результату, робив висновки. Ми про це багато розмовляли, зокрема з Володимиром Олександровичем, я йому розповідав, як це має працювати, я розумів, що треба робити, як треба робити», – заявив Гогілашвілі.

    До слова, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

    Крім того, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

    Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

    Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

    10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

    Читайте також:
    Теги: МВС скандал Володимир Зеленський президент звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звільнений зі скандалом Гогілашвілі розповів про пропозицію Зеленського