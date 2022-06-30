Президент запустив створення реєстру олігархів

Дані про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними

РНБО України затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський своїм указом ввів його у дію. Про це йдеться в указі на сайті президента.

Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення», – йдеться в тексті указу.

Реєстр ведеться в електронній формі державною мовою. До нього не вносяться дані, що містять держтаємницю та службову інформацію. Водночас дані про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Цей реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів.

Затверджене президентом Положення також визначає порядок внесення до реєстру даних про олігархів та одержання інформації з реєстру.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам з цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також подавати спеціальну декларацію.

Олігархом вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: