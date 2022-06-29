Розвідка показала відео звільнення українських військових з полону

Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі»

144 наших військовополонених повернулись додому

Головне управління розвідки Міноборони України показало повне відео звільнення українських військових з російського полону. Відео опубліковано в соцмережах ГУР Міноборони.

«Відбувся наймасштабніший обмін з початку війни. 144 захисники України змогли повернутися додому», - йдеться у повідомленні.

Додому повернулись 144 українських захисники.

«Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов», – йдеться у повідомленні.

Загалом звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд.

Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») перебували у СІЗО «Лефортово» у Москві.

Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.