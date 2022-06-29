Майже 100% українських ЗМІ втратили доходи, – медіаексперт

Охріменко: «Що стосується друкованих видань, то зараз їм ведеться найважче»

Державна підтримка важлива для всіх медіа незалежно від формату та контенту – будь то друковане, електронне або інтернет ЗМІ, адже на час війни більшість ЗМІ втратили прибутки. Таку думку висловив медіаконсультант Сергій Охріменко під час Всеукраїнської онлайн конференції «Як вижити в умовах війни?».

«80 – 90%, а подекуди і всі 100 відсотків українських ЗМІ зараз втратили свої доходи. Рекламного ринку як такого немає. Постає питання: що залишиться на нашому медіа ландшафті після перемоги над рашистами, яка сподіваюся, буде не за горами», – зазначив експерт.

Охріменко також наголосив на необхідності податкових пільгах для ЗМІ на період війни. «Економіка наразі працює в кращому випадку на 50 відсотків, ніж то було до 24 лютого, тому, якщо ми кажемо про державу, я б зосередився на податкових пільгах для ЗМІ. Річ у тім, що для держави, мабуть, це не буде дуже відчутним, бо медійна галузь ніколи не була значущим донором бюджету, і тут держава майже нічого не втрачає. В той самий час кожній редакції, кожному ЗМІ це буде хоча й невеличка, але допомога», – зазначив він.

«Також я бачу допомогу від держави у вигляді організаційної підтримки з точки зору наповнення донорськими грошима з тих фондів, що працюватимуть на підтримку саме медіа. Але підтримка має бути для всіх видів медіа – локальних, національних, друкованих, онлайнових, важливо розробити механізм, щоб усе було прозоро і справедливо», – додав Охріменко.

Експерт вважає, що найтяжче працювати в умовах війни друкованим ЗМІ.

«Що стосується друкованих видань, то зараз їм ведеться найважче, адже там, окрім фінансування, є великі логістичні проблеми, переорієнтація ринків на закупівлю паперу, який дотепер закуповували в Росії або Білорусі. Якщо я не помиляюся, в Законі України «Про державний матеріальний резерв» прописано завдання сформувати державний резерв газетного паперу, щоб забезпечити вихід у світ друкованих видань. Друковані видання дуже важливі, а особливо в тих районах, де велися активні бойові дії, у прифронтових зонах, де глушиться сигнал, немає доступу до телебачення й інтернету. Донести до людей українську інформацію в цих регіонах можуть саме друковані засоби масової інформації, отже газетярі дуже важливі», – додав Охріменко.

Нагадаємо, Держдума узаконює терор проти іноземної преси.

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