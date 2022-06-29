Вступ України в ЄС: президент анонсував чіткий план

Зеленський анонсував на 1 липня презентацію чіткого плану шляху до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціального документу, де буде відображена покрокова інструкція України для вступу в ЄС. Дані будуть доступні кожному українцю. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, а вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано «транспортний безвіз». Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом. Саме таке завдання в нашої держави зараз – не втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі», – сказав президент.

Глава держави розповів, що вчора провів спеціальну велику нараду щодо вступу України в ЄС.

«До речі, вчора я провів спеціальну нараду – велику нараду, було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений», – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.