Зеленський зробив заяву до роковин катастрофи МН17: про Росію – ні слова



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Президент України Володимир Зеленський уникає звинувачень на адресу Росії

Справедливість має восторжествувати, - заявив Зеленський

Україна зацікавлена у встановленні правди та винуватців страшної авіакатастрофи малайзійського літака рейсу МН17 у небі над окупованим Донбасом. Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського, оприлюдненій у соцмережі.

Президент зазначив, що від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді.

«Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага. Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих», - заявив президент України.

Цікаво, що Зеленський ні словом не згадує про причетність Росії до збиття літака рейсу МН17.

Нагадаємо, 17 липня - шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.