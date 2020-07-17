Зеленський зробив заяву до роковин катастрофи МН17: про Росію – ні слова
Президент України Володимир Зеленський уникає звинувачень на адресу Росії
Справедливість має восторжествувати, - заявив Зеленський
Україна зацікавлена у встановленні правди та винуватців страшної авіакатастрофи малайзійського літака рейсу МН17 у небі над окупованим Донбасом. Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського, оприлюдненій у соцмережі.
Президент зазначив, що від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді.
«Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага. Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих», - заявив президент України.
Цікаво, що Зеленський ні словом не згадує про причетність Росії до збиття літака рейсу МН17.
Нагадаємо, 17 липня - шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.
Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.
Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.