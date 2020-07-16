Роковини збиття MH17: ЄС закликав Росію визнати свою відповідальність



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Пасажирський літак MH17 російські бойовики збили 17 липня 2014 року у небі над Донеччиною

У ЄС наголошують, що винні мають бути притягнуті до відповідальності згідно з резолюцією Радбезу ООН

Євросоюз з нагоди шостих роковин катастрофи літака рейсу MH17 в небі над Донбасом висловив підтримку всім зусиллям зі встановлення істини щодо її обставин і закликав РФ визнати свою відповідальність.

Про це йдеться у заяві Високого представника від імені ЄС.

«17 липня ми відзначаємо шосту річницю катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, коли загинули 298 осіб з 17 різних національностей. Європейський Союз продовжує висловлювати глибоке співчуття до всіх тих, хто втратив своїх близьких», - йдеться у заяві.

ЄС знову заявив про свою повну підтримку всіх зусиль щодо встановлення істини, забезпечення справедливості щодо 298 жертв катастрофи і їх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції 2166 Ради безпеки ООН.

«Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до відома всі кроки, зроблені в цьому зв'язку, і очікує, що Росія візьме на себе свою відповідальність і буде повною мірою співпрацювати із зусиллями по встановленню винних», - йдеться у заяві ЄС.

Нагадаємо, Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії. Європейський суд з прав людини зареєстрував його.

Так, заява стосується збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над східною Україною 17 липня 2014 року, в результаті якого загинули 298 осіб, в тому числі 196 громадян Нідерландів.

«За повідомленням уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітно-ракетної системи «Бук», яка належала і була надана Російською Федерацією. Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд ніс відповідальність за загибель людей в порушення статей 2 (право на життя), 3 (заборона на тортури і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини. Російська Федерація неодноразово заперечувала будь-яку причетність до знищення літака», — повідомили в суді.

Напередодні Міністерство Нідерландів надало додаткову інформацію щодо позову проти Росії до Європейського суду з прав людини у звязку зі знищенням літака рейсу МН17.

Як повідомлялося, 8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань 27 червня представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

Днями на території Києва затримано громадянина України, який брав активну участь у створенні «Розвідувального управління» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області. Керівники та представники цього «підрозділу» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака «Боїнг 777» Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.