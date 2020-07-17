Сьогодні шості роковини катастрофи МН17 в небі над Донбасом



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Місце катастрофи Boeing-777 «Малайзійських авіаліній»

Рятувальники поділилися моторошними спогадами про місце катастрофи

Сьогодні, 17 липня, шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Одними з перших на місце падіння літака прибули рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Упродовж кількох днів рятувальники ДСНС проводили роботи із вилучення тіл загиблих та розбирали уламки літака. Ще й досі у пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії залишаються моторошні спогади про місце катастрофи.

Ними у сюжеті голандського телеканалу Nederlandse Omroep Stichting (NOS), що вийшов у минулому році, поділився Тарас Солодовник, який одним з перших прибув на місце падіння літака: «Ми доклали максимум зусиль, щоб знайти усіх постраждалих в катастрофі для того, щоб рідні могли вшанувати пам’ять про них та поховати».





19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука», з якого збили літак. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Як повідомлялося, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань 27 червня представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

На початку липня 2020 року на території Києва затримано громадянина України, який брав активну участь у створенні «Розвідувального управління» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області. Керівники та представники цього «підрозділу» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака «Боїнг 777» Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.

Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.