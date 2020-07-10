Справа МН17: Нідерланди подають позов проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року

Уряд Нідерландів подав до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу

Уряд Нідерландів подає в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

«Подаючи міждержавну скаргу, уряд ділиться всієї доступною і актуальною інформацією про збиття літака рейсу MH17 з ЄСПЛ. Зміст міждержавної заяви буде також включено при залученні Нідерландів до окремих заяв, поданих найближчими родичами жертв проти Росії в ЄСПЛ. Приймаючи цей курс дій, уряд пропонує максимальну підтримку цим окремим справам. Більше того, подаючи цю міждержавну скаргу, Нідерланди підтримують всіх 298 жертв катастрофи MH17, 17 різних національностей і їх найближчих родичів», – йдеться в повідомленні на сайті уряду Нідерландів.

У повідомленні вказані слова міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока: «Досягнення справедливості для 298 жертв падіння літака рейсу MH17 є і залишиться вищим пріоритетом уряду».

Повідомляється, що Рада безпеки ООН буде проінформована про цей крок уряду Нідерландів.

В уряді наголосили на важливості «продовження зустрічей з Росією щодо питання відповідальності держави» і пошуку справедливого рішення.

Російська сторона поки офіційно не коментувала цю заяву.

Як повідомлялося, 8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань 27 червня представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

Днями на території Києва затримано громадянина України, який брав активну участь у створенні «Розвідувального управління» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області. Керівники та представники цього «підрозділу» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака «Боїнг 777» Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.

Читайте також:

Джерело: Радіо Свобода