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    Політика

    Зеленський зустрівся із сенаторами США (фото)

    Ліндсі Грем і Річард Блюментал з офіційним візитом у Києві&nbsp; - Зеленський зустрівся із сенаторами США (фото)
    Ліндсі Грем і Річард Блюментал з офіційним візитом у Києві 
    фото: Володимир Зеленський/Twitter

    «Двопартійна підтримка для нас дуже важлива»

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Про це глава держави повідомив в Telegram.

    «Зараз першочергове завдання, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися додому, а діти і студенти – піти до шкіл та університетів. Розраховуємо на підтримку Конгресу в питанні постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Ми повинні забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні», – написав Зеленський.

    Глава держави зазначив, що двопалатна та двопартійна підтримка для України дуже важлива.

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    Зеленський зустрівся із сенаторами США (фото)
    Зеленський зустрівся із сенаторами США (фото)
    Зеленський зустрівся із сенаторами США (фото)
    фото: Володимир Зеленський/Twitter

    Нагадаємо, вчора до Києва з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський зустрівся із сенаторами США (фото)