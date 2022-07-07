Зеленський зустрівся із сенаторами США (фото)

Ліндсі Грем і Річард Блюментал з офіційним візитом у Києві

«Двопартійна підтримка для нас дуже важлива»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Про це глава держави повідомив в Telegram.

«Зараз першочергове завдання, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися додому, а діти і студенти – піти до шкіл та університетів. Розраховуємо на підтримку Конгресу в питанні постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Ми повинні забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні», – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що двопалатна та двопартійна підтримка для України дуже важлива.

Нагадаємо, вчора до Києва з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.