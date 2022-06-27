Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Санду

Глава держави подякував Майі Санду за підтримку

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, яка перебуває з офіційним візитом в Україні. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з Президентом Майєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива», – написав Зеленський.

Нагадаємо, Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Як повідомлялося, Майя Санду перебуває в Україні з робочим візитом. Одним із пунктів програми перебування молдавської президентки в Києві є зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським.

Інші лідери цієї країни, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп , відвідали Україну ще на початку травня.