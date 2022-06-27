  1. Головна
  2. Новини
  3. Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Санду
рус
    Новини

    Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Санду

    Санду перебуває в Україні з робочим візитом - Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Санду
    Санду перебуває в Україні з робочим візитом
    фото скріншот відео

    Глава держави подякував Майі Санду за підтримку

    Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, яка перебуває з офіційним візитом в Україні. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

    «У нас із Молдовою не лише спільний кордон, а й цінності та прагнення. Сьогодні зустрічаюся з Президентом Майєю Санду! Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.

    Як повідомлялося, Майя Санду перебуває в Україні з робочим візитом. Одним із пунктів програми перебування молдавської президентки в Києві є зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським.

    Інші лідери цієї країни, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп , відвідали Україну ще на початку травня.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація Майя Санду #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Санду