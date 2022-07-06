Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії (відео)

Сторони планують обговорити відбудову України

До Києва з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава держави написав в Telegram.

«Вітаю в Україні прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна! Дякую, що в цей визначальний для нашої держави час Ірландія – поруч», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Мартін планує зустрітися з Володимиром Зеленським, аби поспілкуватися з українською владою щодо підтримки України на сьогодні і в майбутньому та обговорити плани про подальше відновлення країни після війни.

Нагадаємо, що Ірландія підтримує прагнення України стати членом ЄС, а також готова бути адвокатом європейських прагнень нашої держави. А також заморозила активи на суму €1,72 млрд, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями.