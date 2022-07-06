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    Політика

    Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії (відео)

    Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін з робочим візитом в Україні - Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії (відео)
    Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін з робочим візитом в Україні
    фото: Офіс президента

    Сторони планують обговорити відбудову України

    До Києва з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава держави написав в Telegram.

    «Вітаю в Україні прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна! Дякую, що в цей визначальний для нашої держави час Ірландія – поруч», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, Мартін планує зустрітися з Володимиром Зеленським, аби поспілкуватися з українською владою щодо підтримки України на сьогодні і в майбутньому та обговорити плани про подальше відновлення країни після війни.

    Нагадаємо, що Ірландія підтримує прагнення України стати членом ЄС, а також готова бути адвокатом європейських прагнень нашої держави. А також заморозила активи на суму €1,72 млрд, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями.

    Теги: росія окупанти війна Ірландія Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії (відео)