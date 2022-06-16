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  4. Зеленський зустрівся з лідерами країн Європи (фото)
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    Політика

    Зеленський зустрівся з лідерами країн Європи (фото)

    Зеленський зустрівся з лідерами країн Європи (фото)
    фото: Telegraf

    Перед цим європейська делегація відвідала Ірпінь

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та главою Румунії Клаусом Йоханнісом.

    До цього лідери європейських країн відвідали зруйнований рашистами Ірпінь.

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    Зеленський зустрівся з лідерами країн Європи (фото)
    Зеленський зустрівся з лідерами країн Європи (фото)
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Франція Румунія Італія Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з лідерами країн Європи (фото)