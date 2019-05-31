ЄБРР може виділити Києву 140 млн євро кредиту на модернізацію тепломереж



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Термін кредиту складатиме 12-13 років

Днями Київська міська рада в особі київського міського голови Віталія Кличка, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в особі заступника голови в Україні Марини Петров підписали Угоду про підготовку кредитного фінансування. Цей важливий для Києва документ передбачає аналіз низки першочергових інвестиційних проектів «Київтеплоенерго» для подальшого залучення міжнародних коштів у модернізацію київського теплоенергетичного комплексу. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Угода підписана на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між КМДА, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), ЄБРР та КП «Київтеплоенерго» від 27 грудня 2018 року. Укладення зазначеної Угоди підтримали депутати Київської міської ради відповідним рішенням від 11 квітня 2019 року № 517/7173.

Угода передбачає початок активної співпраці з ЄБРР: проведення аудиту та експертизи пулу першочергових інвестиційних проектів КП «Київтеплоенерго», аналізу його довгострокової інвестиційної програми, вивчення соціального та екологічного ефекту від впровадження таких проектів. Експерти ЄБРР опрацюють можливість надання для «Київтеплоенерго» кредиту у сумі 140 млн євро на втілення першочергової інвестиційної програми. Попередньо визначено, що термін кредиту складатиме 12-13 років, а також буде присутній пільговий 3-річний період та відсоткова ставка – не більше 6% річних.

У разі продовження тісної співпраці із партнерами (USAID та ЄБРР), місто вже за кілька років зможе значно покращити технічний стан теплопостачального комплексу, гідно увійти у новий ринок послуг електроенергії та надавати мешканцям столиці більш надійні та якісні послуги.

Місто погодилось надати «Київтеплоенерго» фінансову гарантію при одержанні такого фінансування, яке у разі успішного проходження експертизи може бути отримано Підприємством на початку 2020 року.

Таким чином, Київ продовжує глобальну й системну співпрацю з міжнародними партнерами щодо виконання ключових інфраструктурних проектів у столиці, зокрема, які стосуються розвитку транспортної та теплоенергетичної сфер.

Як повідомлялося, У Києві створили карту ремонту теплових мереж, де кияни можуть бачити скільки і в яких мікрорайонах проходитиме цьогорічна модернізація комунікацій.

На цей літній період столична влада запланувала виконати масштабну програму модернізації теплових мереж і обладнання. Виділено більше 500 млн грн на ці роботи. «Київтеплоенерго» вже приступило до виконання робіт. Загальна протяжність заміни – понад 130 км.