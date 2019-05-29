ЄБРР підтримує реформу енергоринку України



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У Банку також повідомили, що готові надати всіляку допомогу, щоб другий етап енергореформи був запущений якомога швидше

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку підтримує плани України щодо проведення реформи енергоринку.

Про це сказано в офіційній заяві банку, пише depo.ua.

«Ми активно підтримуємо ідею переходу до лібералізованого і конкурентного ринку в цьому секторі, так як вважаємо, що це є найкращим шляхом до максимальної ефективності генерації електроенергії. У 2017 р. ЄБРР разом з усіма ключовими міжнародними партнерами України настійно рекомендував прийняття поправок до закону про ринок електроенергії. Ми вважаємо, що викладені в цьому законі принципи реформ з часом призведуть до появи прозорого та диверсифікованого сектору електроенергетики, який буде забезпечувати чисту, стійку і доступну за ціною енергію для всіх українців», - зазначено в заяві ЄБРР.

У Банку також повідомили, що готові надати всіляку допомогу, щоб другий етап енергореформи (впровадження оптового ринку електроенергії, - ред.) був запущений якомога швидше, а українські споживачі якомога швидше змогли скористатися перевагами лібералізації цього ринку.

Втім, як випливає з тексту заяви, Європейський банк реконструкції та розвитку рекомендує відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий термін. У той же час перенесення терміну його відкриття повинен супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня. Вона передбачає імплементацію норм Третього енергетичного пакета ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

13 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується в запланований термін, і додав, що новації не повинні приводити до підвищення цін на електроенергію для населення.

Як раніше повідомлялося, за даними британського економічного порталу Talk Finance, український олігарх Ігор Коломойський лобіює скасування впровадження нового ринку електроенергії в країні під прикриттям «незначних виправлень». У той же час, згідно з даними регулятора (НКРЕКП), Україна готова до запуску оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, як це передбачено законом «Про ринок електроенергії».