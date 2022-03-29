Зеленський звернувся до депутатів парламенту Данії

Президент пропонує Данії долучитися до відбудови Миколаєва після війни

Президент Володимир Зеленський виступив із відеотрансляції перед депутатами Фолькетингу – парламенту Данії.

Президент розповів про щойно завданий по мирному Миколаєву ракетний удар і підкреслив, що рівень насильства, який принесло Україні російське вторгнення, вже зараз можна порівняти з Другою світовою війною.





«За 30 днів війни у нас не один, не два, а цілий «чорний список» повністю зруйнованих міст», – сказав Зеленський.

Росія свідомо намагається зруйнувати основу для нормального життя українського народу, створити для людей нестерпні умови, зробити так, щоб від України не залишилося нічого живого.

«Тільки руїни. Тільки біженці. Вже понад десять мільйонів українців покинули рідні міста через військові дії. Понад чотири мільйони українців виїхали за межі країни – переважно жінки та діти», – нагадав президент.

При цьому окупанти вбивали навіть тих мирних людей, котрі просто намагалися врятуватися. Серед біженців, сказав президент, є діти, яких підбирали біля трупів їхніх батьків.

У Маріуполі, заблокованому російськими військами, залишається ще до ста тисяч людей, і весь час блокади в нього не вдається налагодити доставку гуманітарної допомоги.

«Її просто блокують. Воду, продукти, медикаменти – все це блокують російські військові. При цьому в Маріуполі 90% усіх житлових будинків зруйновані обстрілами та бомбардуваннями, і російська авіація безупинно завдає по місту нових ударів. Вони цілеспрямовано підривають укриття, про які точно знають . що там ховаються мирні люди, жінки, діти, люди похилого віку. Те, що росіяни творять у Маріуполі – це злочин проти людяності, який чиниться буквально в прямому ефірі», – сказав Зеленський.

Також Зеленський запросив Данію після відновлення миру взяти участь у відновленні Миколаєва.

«Ми знаємо, що буде мир. Ми знаємо, що зможемо повернутися до нормального мирного життя, і тому вже зараз хочу вас запросити приєднатися до нашої ініціативи відбудови України після війни, після перемоги. Ми ваші компанії, ваших спеціалістів запрошуємо в нашу державу, знаючи ваш потенціал, вашу творчість, економічну ходу. Я пропоную вашій країні взяти шефство над одним з наших прекрасних регіонів після війни. Авжеж після війни. Миколаїв», - сказав Зеленський.

На його думку, Данія могла б допомогти відновити. наприклад, це місто. Президент наголосив на тому, що війна триває, але не варто думати лише про неї. Необхідно дбати про майбутнє.

«Зараз в Україні чорні часи. Тисячі свічок ставлять у наших церквах у пам'ять про людей, чиї життя забрала ця війна. Я знаю, що для вас тепле світло свічок – синонім домашнього затишку, звичайного доброго людського життя. Життя, яке сьогодні в Україні стало нездійсненою мрією. Російське вторгнення продовжується, але вірю, я знаю, що ми зможемо повернутися до миру», - сказав Зеленський.



