  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Стамбулі завершилися переговори України та Росії: перші підсумки

    Стало відомо,&nbsp;про що говорили делегації у перший день переговорів України та Росії в Туреччині&nbsp; - У Стамбулі завершилися переговори України та Росії: перші підсумки
    Стало відомо, про що говорили делегації у перший день переговорів України та Росії в Туреччині 
    фото: Офіс президента

    Делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України

    Переговори України та Росії у турецькому Стамбулі завершилися. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі.

    Отже, переговори у Стамбулі завершилися, вони тривали близько 3 годин.

    На підсумковій пресконференції представники української делегації повідомили про перебіг перемовин. Голова української делегації Давид Арахамія заявив, що ключовим пунктом став Договір про гарантії безпеки для України. Він зазначив, що деякі країни вже дали попереднє погодження, але Україна чекає офіційних повідомлень. За його словами, у Договорі є окремий пункт про сприяння вступу України до ЄС.

    На проміжному брифінгу учасник української делегації радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

    «Тільки із цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні», – заявляв Подоляк.

    Також на переговорах обговорювалося питання припинення вогню та порушення Женевської конвенції стосовно військовополонених з обох сторін.

    Переговори України та РФ відбулися сьогодні у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

    Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

    Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

    Читайте також: Переговори Україна-Росія: стали відомі перші деталі
    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна окупація Офіс президента #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Стамбулі завершилися переговори України та Росії: перші підсумки