У Стамбулі завершилися переговори України та Росії: перші підсумки

про що говорили делегації у перший день переговорів України та Росії в Туреччині

Стало відомо, про що говорили делегації у перший день переговорів України та Росії в Туреччині

Делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України

Переговори України та Росії у турецькому Стамбулі завершилися. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі.

Отже, переговори у Стамбулі завершилися, вони тривали близько 3 годин.

На підсумковій пресконференції представники української делегації повідомили про перебіг перемовин. Голова української делегації Давид Арахамія заявив, що ключовим пунктом став Договір про гарантії безпеки для України. Він зазначив, що деякі країни вже дали попереднє погодження, але Україна чекає офіційних повідомлень. За його словами, у Договорі є окремий пункт про сприяння вступу України до ЄС.

На проміжному брифінгу учасник української делегації радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

«Тільки із цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні», – заявляв Подоляк.

Також на переговорах обговорювалося питання припинення вогню та порушення Женевської конвенції стосовно військовополонених з обох сторін.

Переговори України та РФ відбулися сьогодні у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.