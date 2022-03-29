Обстріл облдержадміністрації Миколаєва: кількість загиблих зросла (фото)

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються

З-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві, куди вранці влучила російська ракета, витягли 18 поранених. Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

Внаслідок обстрілу постраждало 22 особи. Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла сімох загиблих осіб.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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