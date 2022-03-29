Обстріл облдержадміністрації Миколаєва: кількість загиблих зросла (фото)
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються
З-під завалів приміщення ОДА у Миколаєві, куди вранці влучила російська ракета, витягли 18 поранених. Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.
Внаслідок обстрілу постраждало 22 особи. Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла сімох загиблих осіб.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.
Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.