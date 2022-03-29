Україна продовжує йти до Перемоги. Що для неї треба
Якщо нам щось не дають, це треба купувати. З усіх останніх грошей
Два тижні тому я написала пост, що війна на довго і що її не пересидіти за пару тижнів…
Зараз Росія накопичує техніку і перегруповує війська. Так, вони роблять висновки і точно не відмовляються від своїх планів.
Може комусь не дуже подобаються такі пости, але тверезий аналіз ситуації зараз точно не зайвий. Як українцям, так і Заходу, який ослаблює Росію нашими руками і життями.
Нам критично важлива наступальна зброя. Це пункт номер один.
Нам потрібні літаки, танки, броньовані машини, ракети і артилерійські системи. Без цього ну дуже важко йти у контрнаступ.
Досить мантр про «оборонне озброєння», бо інакше «третя світова».
Якщо нам її не дають, її треба купувати. З усіх останніх грошей.
Друге. Нам потрібен ленд-ліз, угода про безперебійні поставки всього необхідного – від пального, яке дуже системно знищується ворожими ракетами, до банальних засобів захисту і набоїв. БК – боєкомплекти!
Третє. Економіка воєнного часу. Гроші мають здатність закінчуватись, якщо економіка не працює. Поки я не бачу навіть спроб уряду запустити виробництва банальних плитоносок. Даруйте, якщо щось пропустила…
Так, я дуже вірю в ЗСУ. Але я знаю, що їм це все потрібно, і це залежить від кожного, хто окрім віри має ще й руки. Час їх задіювати. Кожному.
Джерело: блог Вікторії Сюмар