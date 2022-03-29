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    Думки вголос

    Україна продовжує йти до Перемоги. Що для неї треба

    NLAW які нам щедро надають партнери, дуже сильно допомогли у битвах з бронетехнікою окупантів - Україна продовжує йти до Перемоги. Що для неї треба
    NLAW які нам щедро надають партнери, дуже сильно допомогли у битвах з бронетехнікою окупантів
    фото з відкритих джерел

    Якщо нам щось не дають, це треба купувати. З усіх останніх грошей

    Два тижні тому я написала пост, що війна на довго і що її не пересидіти за пару тижнів…

    Зараз Росія накопичує техніку і перегруповує війська. Так, вони роблять висновки і точно не відмовляються від своїх планів.

    Може комусь не дуже подобаються такі пости, але тверезий аналіз ситуації зараз точно не зайвий. Як українцям, так і Заходу, який ослаблює Росію нашими руками і життями.

    Нам критично важлива наступальна зброя. Це пункт номер один.

    Нам потрібні літаки, танки, броньовані машини, ракети і артилерійські системи. Без цього ну дуже важко йти у контрнаступ.

    Досить мантр про «оборонне озброєння», бо інакше «третя світова».

    Якщо нам її не дають, її треба купувати. З усіх останніх грошей.

    Друге. Нам потрібен ленд-ліз, угода про безперебійні поставки всього необхідного – від пального, яке дуже системно знищується ворожими ракетами, до банальних засобів захисту і набоїв. БК – боєкомплекти!

    Третє. Економіка воєнного часу. Гроші мають здатність закінчуватись, якщо економіка не працює. Поки я не бачу навіть спроб уряду запустити виробництва банальних плитоносок. Даруйте, якщо щось пропустила…

    Так, я дуже вірю в ЗСУ. Але я знаю, що їм це все потрібно, і це залежить від кожного, хто окрім віри має ще й руки. Час їх задіювати. Кожному.

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: росія окупанти ЗСУ економіка зброя війна гроші Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Україна продовжує йти до Перемоги. Що для неї треба