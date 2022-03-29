Україна продовжує йти до Перемоги. Що для неї треба

NLAW які нам щедро надають партнери, дуже сильно допомогли у битвах з бронетехнікою окупантів

Якщо нам щось не дають, це треба купувати. З усіх останніх грошей

Два тижні тому я написала пост, що війна на довго і що її не пересидіти за пару тижнів…

Зараз Росія накопичує техніку і перегруповує війська. Так, вони роблять висновки і точно не відмовляються від своїх планів.

Може комусь не дуже подобаються такі пости, але тверезий аналіз ситуації зараз точно не зайвий. Як українцям, так і Заходу, який ослаблює Росію нашими руками і життями.

Нам критично важлива наступальна зброя. Це пункт номер один.

Нам потрібні літаки, танки, броньовані машини, ракети і артилерійські системи. Без цього ну дуже важко йти у контрнаступ.

Досить мантр про «оборонне озброєння», бо інакше «третя світова».

Якщо нам її не дають, її треба купувати. З усіх останніх грошей.

Друге. Нам потрібен ленд-ліз, угода про безперебійні поставки всього необхідного – від пального, яке дуже системно знищується ворожими ракетами, до банальних засобів захисту і набоїв. БК – боєкомплекти!

Третє. Економіка воєнного часу. Гроші мають здатність закінчуватись, якщо економіка не працює. Поки я не бачу навіть спроб уряду запустити виробництва банальних плитоносок. Даруйте, якщо щось пропустила…

Так, я дуже вірю в ЗСУ. Але я знаю, що їм це все потрібно, і це залежить від кожного, хто окрім віри має ще й руки. Час їх задіювати. Кожному.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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