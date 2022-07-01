Зеленський звернувся до учасників 4GameChangers Festival (відео)

«Одна держава не може ламати життя всій Європі»

Україна зобов'язана перемогти у війні, розпочатій Росією, щоб надії всіх нормальних людей на мирне та прогресивне майбутнє справді змогли реалізуватися. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників фестивалю цифрових технологій та медіа 4GameChangers Festival.

«Одна держава не може ламати життя всій Європі чи навіть усьому світу. Ця гра має змінитися! Україна дає цей шанс – зробити потрібні кроки. Україна дає час, щоб встигнути їх зробити», – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що або гра зміниться на користь Європи, або вороги демократії та свободи повірять, що гра може змінитись і на їхню користь.

«Ми маємо встигнути… Ми даємо шанс зробити те, що давно треба було зробити. Максимально посилити європейську єдність. Позбавити Європу залежності від російських енергоресурсів. Максимально підтримати вільні ЗМІ, які працюють за журналістськими стандартами, щоб було чим захищати правду від пропаганди, конспірології й антинаукових теорій», – додав глава держави.

Президент закликав подвоїти активність у підготовці сьомого пакету санкцій ЄС і наголосив, що тільки в найближчі місяці треба робити потрібні кроки. Світ має встигнути.

Раніше Зеленський виступив на саміті НАТО у Мадриді.