Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії (відео)

Глава держави подякував Відодо за підтримку

Сьогодні, 29 червня, в Україну з офіційним візитом прибув президент Індонезії Джоко Відодо. Наразі проходить зустріч глави G20 Джоко Відодо з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив особисто глава держави і опублікував відповідне відео в Тelegram.

«Візити наших партнерів не припиняються. Сьогодні зустрічаюсь у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо. Дякую, що в цей непростий для нашої держави час ми відчуваємо підтримку вашого народу та країни!» – написав Зеленський.

Як повідомлялось, у рамках робочого візиту до України Відодо вже відвідав знищений окупантами Ірпінь.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.