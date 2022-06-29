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  3. Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії (відео)
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    Новини

    Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії (відео)

    Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії (відео)
    фото скріншот відео

    Глава держави подякував Відодо за підтримку

    Сьогодні, 29 червня, в Україну з офіційним візитом прибув президент Індонезії Джоко Відодо. Наразі проходить зустріч глави G20 Джоко Відодо з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив особисто глава держави і опублікував відповідне відео в Тelegram.

    «Візити наших партнерів не припиняються. Сьогодні зустрічаюсь у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо. Дякую, що в цей непростий для нашої держави час ми відчуваємо підтримку вашого народу та країни!» – написав Зеленський.

    Як повідомлялось, у рамках робочого візиту до України Відодо вже відвідав знищений окупантами Ірпінь.

    Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

    До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

    Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.

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    Теги: росія окупанти саміт війна Індонезія саміт великої двадцятки Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії (відео)