Зеленський виступив на саміті НАТО (відео)

«Цілі України абсолютно збігаються з цілями Альянсу»

Україна зацікавлена у безпеці та стабільності на Європейському континенті у світі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті НАТО у Мадриді.

«Цілі України абсолютно збігаються з цілями Альянсу. Ми зацікавлені у безпеці та стабільності на Європейському континенті у світі. Ми зацікавлені, щоб життя народів визначалося не горезвісною мюнхенською промовою одного лідера, а міжнародним правом», – написав Зеленський в Telegram.

Президент наголосив, що Україна також зацікавлена, щоб не було жодних «сірих» зон та територій тотальної війни, де не залишається нічого, крім руїн.

«Допомогти Україні зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою, тобто дати реально сильну відповідь на дії Росії – це те, що потрібно і нам, і всьому Альянсу, всій євроатлантичній спільноті», – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, стало відомо, що Колишній генсек НАТО очолить роботу групи з гарантій безпеки України у Києві.

На саміті НАТО виступив міський голова Києва Віталій Кличко, заявивши, що Україні потрібен Північноатлантичний альянс так само, як і йому потрібна сильна і успішна Україна.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує широкий пакет допомоги для України.