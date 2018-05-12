Зеркаль пояснила рішення суду в Гаазі: питання приналежності Криму навіть не ставиться

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Олена Зеркаль

Україна в міжнародних судах ставить питання про націоналізоване Росією майно

Україна в міжнародних судах ставить питання про втрачене - націоналізоване Росією – майно на території Криму, а не питання приналежності півострову. Про таке в ефірі «5 каналу» заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Ми ставимо питання про втрачене майно, про націоналізоване майно – про те, що втратили приватні інвестори і держава, як інвестор також», - відзначила дипломат.

Також вона повідомила, які слухання відбудуться вже найближчим часом.

«На наступному тижні будуть слухання в Гаазі у «Нафтогазу», який разом з «Чорноморнафтогазом» втратив дуже велике майно на території Криму. І ще ми очікуємо найближчим часом, що буде прийнято рішення по «Ощадбанку», який також був одним з піонерів цього процесу. Який втратив свій бізнес, майно, активи – все на території Криму», - розповіла Зеркаль.

Нагадаємо, українські компанії виграли суд проти РФ за втрачені в Криму активи.

РФ має компенсувати збитки, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Очікується, що Кремль буде оскаржувати рішення третейського суду.

Судовий розгляд було ініційовано 18 українськими компаніями і однією фізичною особою проти РФ 19 червня 2015 року. Позивачі стверджують, що Росія порушила свої зобов'язання, що випливають із російсько-українського двостороннього інвестиційного договору, і це призвело до експропріації їхніх інвестицій.

Після проведення слухання з 5 по 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові пояснення до 11 грудня 2017 року, проте РФ проігнорувала цю можливість.

23 березня 2018 року склад арбітражу оголосив про закінчення слухання.

Рішення постійної палати третейського суду у Гаазі щодо втрачених в Криму активів компаній - лише перша перемога, і компанії, які втратили майно у Криму, мають активніше боротися за компенсацію. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Російські ЗМІ після рішення суду зарясніли заголовками, що нібито суд у Гаазі своїм рішенням визнав приналежність окупованого Криму Росії.