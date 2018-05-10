Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити $159 млн за окупацію Криму

Рішення стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії

Третейський суд у Гаазі виніс одностайне рішення про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав українських інвесторів і має відшкодувати їх компаніям збитки за анексію Криму. Про це повідомляється в прес-релізі суду. «2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення по суті, що стосується



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Рішення стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії

Третейський суд у Гаазі виніс одностайне рішення про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав українських інвесторів і має відшкодувати їх компаніям збитки за анексію Криму.

Про це повідомляється в прес-релізі суду.

«2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення по суті, що стосується питань відповідальності і збитків», - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що це перше в історії рішення, згідно з яким Росія зобов'язана виплатити компенсацію (йдеться про 159 млн доларів) в результаті анексії.

РФ має компенсувати збитки, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Очікується, що Кремль буде оскаржувати рішення третейського суду.

Судовий розгляд було ініційовано 18 українськими компаніями і однією фізичною особою проти РФ 19 червня 2015 року. Позивачі стверджують, що Росія порушила свої зобов'язання, що випливають із російсько-українського двостороннього інвестиційного договору, і це призвело до експропріації їхніх інвестицій.

Після проведення слухання з 5 по 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові пояснення до 11 грудня 2017 року, проте РФ проігнорувала цю можливість.

23 березня 2018 року склад арбітражу оголосив про закінчення слухання.