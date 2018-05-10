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    Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити $159 млн за окупацію Криму

    Рішення стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії
    Третейський суд у Гаазі виніс одностайне рішення про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав українських інвесторів і має відшкодувати їх компаніям збитки за анексію Криму. Про це повідомляється в прес-релізі суду. «2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення по суті, що стосується
    • Сьогодні, 08:54
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    Рішення стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії

    Третейський суд у Гаазі виніс одностайне рішення про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав українських інвесторів і має відшкодувати їх компаніям збитки за анексію Криму.

    Про це повідомляється в прес-релізі суду.

    «2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення по суті, що стосується питань відповідальності і збитків», - йдеться в повідомленні.

    Слід зазначити, що це перше в історії рішення, згідно з яким Росія зобов'язана виплатити компенсацію (йдеться про 159 млн доларів) в результаті анексії.

    РФ має компенсувати збитки, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Очікується, що Кремль буде оскаржувати рішення третейського суду.

    Судовий розгляд було ініційовано 18 українськими компаніями і однією фізичною особою проти РФ 19 червня 2015 року. Позивачі стверджують, що Росія порушила свої зобов'язання, що випливають із російсько-українського двостороннього інвестиційного договору, і це призвело до експропріації їхніх інвестицій.

    Після проведення слухання з 5 по 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові пояснення до 11 грудня 2017 року, проте РФ проігнорувала цю можливість.

    23 березня 2018 року склад арбітражу оголосив про закінчення слухання.

     

    Крим Росія суд
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