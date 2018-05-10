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    «Це перша перемога». У МЗС прокоментували рішення суду в Гаазі щодо активів в окупованому Криму

    • Сьогодні, 13:08
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    Суд у Гаазі&nbsp;<span>зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським інвесторам за анексію Криму</span><br /><br />
    Суд у Гаазі зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським інвесторам за анексію Криму

    У Гаазі цього місяця проходять слухання у справі «Нафтогазу» і очікується прийняття рішення у справі Ощадбанку

    Рішення постійної палати третейського суду у Гаазі щодо втрачених в Криму активів компаній - лише перша перемога, і компанії, які встратили майно у Криму, мають активінше боротися за компенсацію. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

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    «Це тільки перша перемога. У процесі перебуває ціла низка справ українських компаній, в тому числі «Нафтогаз», Ощадбанк, «Укрнафта» і Приватбанк», - зазначила вона.

    З її слів, динаміка розгляду цих справ набирає обертів, цього місяця проходять слухання у справі «Нафтогазу» і очікується прийняття рішення у справі Ощадбанку.

    «Нам відомо, що коло компаній, які готують аналогічні позови, стає все більшим. Заохочую усі компанії, які втратили майно в Криму активно боротися за компенсацію втрат», - додала вона.

    Нагадаємо, українські компанії виграли суд проти РФ за втрачені в Криму активи.

    РФ має компенсувати збитки, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Очікується, що Кремль буде оскаржувати рішення третейського суду.

    Судовий розгляд було ініційовано 18 українськими компаніями і однією фізичною особою проти РФ 19 червня 2015 року. Позивачі стверджують, що Росія порушила свої зобов'язання, що випливають із російсько-українського двостороннього інвестиційного договору, і це призвело до експропріації їхніх інвестицій.

    Після проведення слухання з 5 по 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові пояснення до 11 грудня 2017 року, проте РФ проігнорувала цю можливість.

    23 березня 2018 року склад арбітражу оголосив про закінчення слухання.

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