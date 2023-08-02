Жданов, Арестович та Фейгін: кого з експертів українці дивляться найбільше

Найпопулярнішим гостем всіх ефірів і експертом за кількістю відео, їх тривалістю, загальною кількістю переглядів з великим відривом є військовий аналітик Олег Жданов

Великою популярністю серед українців користуються «хороші росіяни», які активно коментують війну в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення український інформаційний сегмент YouTube змінився: популярності набули так звані «військові» експерти. Попит на роз’яснення того, що відбувається в Україні, лише зростає, і «Тексти» проаналізували, хто з аналітиків став найпопулярнішим експертом – до списку увійшли навіть так звані «хороші росіяни» та російські опозиціонери.

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Найпопулярнішим гостем всіх ефірів і експертом за кількістю відео, їх тривалістю, загальною кількістю переглядів з великим відривом є військовий аналітик Олег Жданов. Він фігурує у понад 4300 відео загальною тривалістю 1486 годин. Це майже 62 доби безперервного мовлення, або півроку щоденних ефірів по вісім годин без вихідних і свят. Ці відео переглянули понад 608 млн разів.

Топ-експерти українського YouTube фото: Тексти

Арифметично велику кількість згадок мають Дмитро Гордон, Олексій Арестович і Марк Фейгін. Проте значна кількість згадок Гордона і Фейгіна пов’язані не з їхніми коментарями як експертів, а з роллю ведучих. Популярність Олексія Арестовича в першій частині досліджуваного періоду – це наслідок його статусу «офіційного коментатора», тож у загальному заліку показники цих трьох фігурантів не враховуються.

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Вдвічі менше за Жданова кількість відео має інший військовий експерт Роман Світан (2218 відео), на третьому місці – російський політолог Андрій Піонтковський (1328 відео). Відео Світана переглянули 281 млн разів, Піонтковського – 297 млн разів.

Зі 108 фігурантів, які набрали понад 100 згадок за досліджуваний період, 23 – це так звані «хороші росіяни», яких активно запрошують на ефіри українські канали та ведучі. Вони зайняли приблизно пропорційну частку ефіру – близько 3300 годин із 12600, які припали на вибірку лідерів. Проте переглядів мали відчутно більше – майже 1,5 млрд із 4,4 млрд із всього масиву (35%). 80% трафіку в українському YouTube-ефірі їм забезпечили п'ять каналів: канал Гордона, Фабрика новин, Politeka, а також «24 канал» і «Прямий».

Канали з тривалістю переглядів топ-експертів понад 20 годин фото: Тексти

Аудиторії українських політичних коментаторів, які тісно підтримують одну чи іншу політичну силу, майже не перетинаються і «закапсульовані» у своїх бульбашках. Багато каналів отримують додатковий трафік за рахунок перезаливання відео з інших джерел. Найбільше канали тиражують відео Олега Жданова, ефіри Марка Фейгіна і огляди Майкла Накі, а також програми каналу опозиційних росіян «Утро февраля», який фінансує Ілля Пономарьов.

Зазначимо, що всього за період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на 40 досліджуваних каналах в якості гостей/експертних спікерів побувало понад 5000 людей, з ними згенеровано 58 тис. «експертних відео», тобто фрагментів, де фігурує прізвище експерта. Разом це понад 18 тис. годин контенту, який переглянули 5,2 млрд разів.

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Нагадаємо, що раніше Олексій Арестович став «кумиром» «хороших росіян». Після низки скандальних заяв Арестовича російські опозиціонери вважають його чи не єдиним «державним діячем» в Україні.