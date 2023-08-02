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Жданов, Арестович та Фейгін: кого з експертів українці дивляться найбільше

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Жданов, Арестович та Фейгін: кого з експертів українці дивляться найбільше
Найпопулярнішим гостем всіх ефірів і експертом за кількістю відео, їх тривалістю, загальною кількістю переглядів з великим відривом є військовий аналітик Олег Жданов
фото з відкритих джерел

Великою популярністю серед українців користуються «хороші росіяни», які активно коментують війну в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення український інформаційний сегмент YouTube змінився: популярності набули так звані «військові» експерти. Попит на роз’яснення того, що відбувається в Україні, лише зростає, і «Тексти» проаналізували, хто з аналітиків став найпопулярнішим експертом – до списку увійшли навіть так звані «хороші росіяни» та російські опозиціонери.

Найпопулярнішим гостем всіх ефірів і експертом за кількістю відео, їх тривалістю, загальною кількістю переглядів з великим відривом є військовий аналітик Олег Жданов. Він фігурує у понад 4300 відео загальною тривалістю 1486 годин. Це майже 62 доби безперервного мовлення, або півроку щоденних ефірів по вісім годин без вихідних і свят. Ці відео переглянули понад 608 млн разів.

Топ-експерти українського YouTube
Топ-експерти українського YouTube
фото: Тексти

Арифметично велику кількість згадок мають Дмитро Гордон, Олексій Арестович і Марк Фейгін. Проте значна кількість згадок Гордона і Фейгіна пов’язані не з їхніми коментарями як експертів, а з роллю ведучих. Популярність Олексія Арестовича в першій частині досліджуваного періоду – це наслідок його статусу «офіційного коментатора», тож у загальному заліку показники цих трьох фігурантів не враховуються.

Вдвічі менше за Жданова кількість відео має інший військовий експерт Роман Світан (2218 відео), на третьому місці –  російський політолог Андрій Піонтковський (1328 відео). Відео Світана переглянули 281 млн разів, Піонтковського – 297 млн разів.

Зі 108 фігурантів, які набрали понад 100 згадок за досліджуваний період, 23 – це так звані «хороші росіяни», яких активно запрошують на ефіри українські канали та ведучі. Вони зайняли приблизно пропорційну частку ефіру – близько 3300 годин із 12600, які припали на вибірку лідерів. Проте переглядів мали відчутно більше – майже 1,5 млрд із 4,4 млрд із всього масиву (35%). 80% трафіку в українському YouTube-ефірі їм забезпечили п'ять каналів: канал Гордона, Фабрика новин, Politeka, а також «24 канал» і «Прямий». 

Канали з тривалістю переглядів топ-експертів понад 20 годин
Канали з тривалістю переглядів топ-експертів понад 20 годин
фото: Тексти

Аудиторії українських політичних коментаторів, які тісно підтримують одну чи іншу політичну силу, майже не перетинаються і «закапсульовані» у своїх бульбашках. Багато каналів отримують додатковий трафік за рахунок перезаливання відео з інших джерел. Найбільше канали тиражують відео Олега Жданова, ефіри Марка Фейгіна і огляди Майкла Накі, а також програми каналу опозиційних росіян «Утро февраля», який фінансує Ілля Пономарьов.

Зазначимо, що всього за період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на 40 досліджуваних каналах в якості гостей/експертних спікерів побувало понад 5000 людей, з ними згенеровано 58 тис. «експертних відео», тобто фрагментів, де фігурує прізвище експерта. Разом це понад 18 тис. годин контенту, який переглянули 5,2 млрд разів.

Нагадаємо, що раніше Олексій Арестович став «кумиром» «хороших росіян». Після низки скандальних заяв Арестовича російські опозиціонери вважають його чи не єдиним «державним діячем» в Україні. 

Теги: Дмитро Гордон YouTube Олексій Арестович

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