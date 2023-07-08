Путін у трусах: польський режисер заінтригував трейлером фільму про диктатора

Зйомки картини наразі ще тривають

Польський кінорежисер Патрік Вега, відомий також під псевдонімом Бесаліл, показав перший трейлер свого англомовного політичного трилеру «Путін», який розповість про життя російського диктатора. Концептуальний анонс фільму з українськими субтитрами вже з'явився на YouTube.

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За словами Веги, який розповів про ідею свого фільму виданню Hollywood Reporter, ця картина – його «мистецький протест» як проти Путіна, так і проти російської агресії в Україні.

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У стрічці Вега планує показати загадкові зв'язки кривавого фюрера з мафією у 90-х роках, коли Путін був міжнародним радником ексмера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

Покажуть у фільмі й особисте життя диктатора. Зокрема, судячи з трейлеру, у стрічці будуть присутні інтимні сцени зі спортсменкою Аліною Кабаєвою. Також у картині йтиметься й про повномасштабну війну, яку Путін розв'язав проти України.

«Подорож углиб голови російського диктатора», – такий підпис супроводжує перший трейлер фільму.

Наразі картина перебуває на стадії знімання. Точну дату прем'єри поки не оголошують. Патрік Вега займається пошуком акторів і, подейкують, що в ролі Путіна бачить американського актора. Якого саме, тримається в таємниці.

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Тим часом юзери так відгукуються про прийдешню картину: «Чув, прем'єру планують на річницю його смерті, швидше б побачити цей шедевр!», «Хоч десь я побачу як мучиться путін».

Проте були й ті, хто скептично поставився до стрічки: «Ця людина не заслуговує на жоден фільм», «Нащо знімати фільм про нього? Краще про наших героїв зніміть».

Нагадаємо, в Україні працюють над створенням ще одного фільму, який присвячений жахливим подіям війни в Україні. Film.ua Group опублікував перший офіційний тизер українського горору «Конотопська відьма».

Додамо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову у режимі відеозв’язку з американським режисером, сценаристом і продюсером Браяном Фогелем щодо зйомок фільму про війну РФ в Україні.

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