Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін у трусах: польський режисер заінтригував трейлером фільму про диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін у трусах: польський режисер заінтригував трейлером фільму про диктатора
У фільмі покажуть особисте життя диктатора
фото: скріншот із відео

Зйомки картини наразі ще тривають

Польський кінорежисер Патрік Вега, відомий також під псевдонімом Бесаліл, показав перший трейлер свого англомовного політичного трилеру «Путін», який розповість про життя російського диктатора. Концептуальний анонс фільму з українськими субтитрами вже з'явився на YouTube.

За словами Веги, який розповів про ідею свого фільму виданню Hollywood Reporter, ця картина – його «мистецький протест» як проти Путіна, так і проти російської агресії в Україні.

У стрічці Вега планує показати загадкові зв'язки кривавого фюрера з мафією у 90-х роках, коли Путін був міжнародним радником ексмера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

Покажуть у фільмі й особисте життя диктатора. Зокрема, судячи з трейлеру, у стрічці будуть присутні інтимні сцени зі спортсменкою Аліною Кабаєвою. Також у картині йтиметься й про повномасштабну війну, яку Путін розв'язав проти України.

«Подорож углиб голови російського диктатора», – такий підпис супроводжує перший трейлер фільму.

Наразі картина перебуває на стадії знімання. Точну дату прем'єри поки не оголошують. Патрік Вега займається пошуком акторів і, подейкують, що в ролі Путіна бачить американського актора. Якого саме, тримається в таємниці.

Тим часом юзери так відгукуються про прийдешню картину: «Чув, прем'єру планують на річницю його смерті, швидше б побачити цей шедевр!», «Хоч десь я побачу як мучиться путін».

Проте були й ті, хто скептично поставився до стрічки: «Ця людина не заслуговує на жоден фільм», «Нащо знімати фільм про нього? Краще про наших героїв зніміть».

Нагадаємо, в Україні працюють над створенням ще одного фільму, який присвячений жахливим подіям війни в Україні. Film.ua Group опублікував перший офіційний тизер українського горору «Конотопська відьма».

Додамо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову у режимі відеозв’язку з американським режисером, сценаристом і продюсером Браяном Фогелем щодо зйомок фільму про війну РФ в Україні. 

Читайте також:

Теги: путін протест трейлер фільм YouTube картина подорож

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган чекає на візит Путіна у серпні
Зустріч Путіна та Ердогана: Кремль почав виляти
Сьогодні, 11:30
Запорізька АЕС окупована Росією з березня 2022 року
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
Сьогодні, 08:18
Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися на полях саміту «Великої двадцятки» в Індонезії
Байден порадив Сі Цзіньпіну, як поводитися з Путіним
Сьогодні, 06:18

Соціум

Путін у трусах: польський режисер заінтригував трейлером фільму про диктатора
Путін у трусах: польський режисер заінтригував трейлером фільму про диктатора
За пів року на цвинтарі «Вагнера» стало майже у 20 разів більше могил (фото)
За пів року на цвинтарі «Вагнера» стало майже у 20 разів більше могил (фото)
Польща відправила тисячі солдатів на кордон із Білоруссю
Польща відправила тисячі солдатів на кордон із Білоруссю
На Білгородщині «бавовна»: гримлять вибухи і масштабні пожежі (відео)
На Білгородщині «бавовна»: гримлять вибухи і масштабні пожежі (відео)
Під час бунту Пригожина у Сирії спецслужби блокували «вагнерівців» – ЗМІ
Під час бунту Пригожина у Сирії спецслужби блокували «вагнерівців» – ЗМІ
ЗМІ назвали компанії, які отримали рекордний прибуток у Росії торік
ЗМІ назвали компанії, які отримали рекордний прибуток у Росії торік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
41K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
23K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
19K
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
15K
Адвокат Саакашвілі пояснив, чому його клієнт дуже схуд
8983
Найбільша битва в світовій історії після 1945 року

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту