«Обміняти» окуповані території на вступ до НАТО: Арестович зробив суперечливу заяву

За словами Арестовича, його варіант схожий на історію з розділеною Німеччиною

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович не відкидає, що для того, щоб швидко стати членом НАТО, Україні доведеться тимчасово «відмовитися» від своїх територій. Про це він заявив у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

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Арестович заявив, що, за одним із сценаріїв, він пропонує залишити території, які тимчасово перебувають під контролем РФ, якщо після цього Україна одразу стане членом Альянсу.

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«80% території ми утримуємо. Виходить, як вони нам обіцяють, припиняємо війну і вступаємо до НАТО. Можу сказати, це суперісторичний шанс», – заявив екс-радник ОП.

Арестович наголосив, що «ніхто не збирається відмовлятися від звільнення Криму та інших окупованих територій».

«Просто пропонують робити це невоєнним шляхом. Або робити це військовим шляхом, але якою ціною. Ціною загибелі 200 тисяч дорослого чоловічого населення, зруйнованої економіки», – заявив він.

За словами Арестовича, його варіант схожий на історію з розділеною Німеччиною, тобто варіант «ФРН-НДР».

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Раніше Арестович порівняв ЗСУ із Вермахтом та накинувся на Луценка.

Нещодавно у мережі з'явилися нові дотепні меми про Олексія Арестовича після того, як він в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, відповідаючи на запитання про навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16, заявив, що сам є льотчиком і літає «на маленьких літаках».

«Навчитися підіймати й опускати літаки – це три дні взагалі», – сказав Арестович.

Після публікації інтерв'ю в соцмережах почали жартувати, що Арестович пілот.