ЗМІ: комік Сергій Сивохо балотуватиметься в Раду від «Слуги народу»



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Сергій Сивохо у гумористичному проекті «Ліга сміху»

За інформацією ЗМІ, Сивохо балотуватиметься по 49 мажоритарному округу

Комік Сергій Сивохо буде балотуватися до Верховної Ради України від партії «Слуга народу».

Як повідомляє «Унн», Сивохо балотуватиметься по 49 мажоритарному округу.

Відзначимо, що 49 округ це Донецька область, центр округу - місто Костянтинівка.

Додамо, що Сивохо родом з Донецька.

Варто також зазначити, що Сивохо і Володимир Зеленський співпрацювали, зокрема, у гумористичному проекті «Ліга сміху».

Нагадаємо, «Слуга народу» 13 червня оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.