Кого виключили з першої сотні «Слуги народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Сім кандидатів виключили, два нових додали

Сьогодні «Слуга народу» оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.

Серед них четверо вже пояснили, чому вони не йдуть з президентською партією.

Це 33-й номер в списку - колишній депутат Одеської міськради Дмитро Співак. Він пояснив, що його публічна позиція багатьом не подобається, але він не буду її змінювати на догоду нинішній кон'юнктурі та заради мандата. «А тому я не хотів би завдати якихось репутаційних ризиків президенту Зеленському та його партії», - сказав Співак.

41-й номер Юрій Гусєв не витримав інформаційної атаки після оголошення його кандидатури. Він працював в сумнозвісному інвестагентстві Владислава Каськіва, а після 2014 року займав посаду заступника міністра оборони.

73-й номер – Ірина Панченко. 25-річна київська тусовщиця працювала в штабі партії «Слуга народу», і перебуває в партії з моменту її створення. Сидання «Страна.ua» стверджувало, що місце в списку їй нібито купив колишній нардеп, ексголова Кримської і Львівської митниці Віктор Тимошенко за $2 млн. Сам Тимошенко цю інформацію спростував.

81-й номер – Вадим Гутцайт. Директор департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації сказав, що він людина справи, я не політик. Тому вважає, що буде кориснішим в органах виконавчої влади.

Також зі списку викреслили Наталю Богданову (№67), сина Арцизької райради в Одеській області Романа Карбаджака (№83) та підприємця з Чернівців Ігоря Чернюха (№90).

В результаті блогер Єлизавета Богуцька, яка була №100 в першому списку «Слуги народу», посіла 95-у позицію. А перед нею з’явились два нових кандидата. Це Струневич Вадим Олегович (№40) та Кавун Ольга Олександрівна (№78).

Читайте також: «Нові обличчя» Зеленського. Досьє на усіх «слуг народу»