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    Політика

    ЗМІ назвали кандидата у президенти, за якого взялася Нацполіція

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    <p>Юрій Тимошенко у коментарі ЗМІ заявив, що вважає розслідування політичним переслідуванням</p> - ЗМІ назвали кандидата у президенти, за якого взялася Нацполіція

    Юрій Тимошенко у коментарі ЗМІ заявив, що вважає розслідування політичним переслідуванням

    Слідчі розслідують кримінальне провадження, у якому йдеться про ймовірний обман виборців

    Національна поліція України веде розслідування стосовно кандидата у президенти Юрія Тимошенка.

    Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» з посиланням на дані Нацполіції.

    «Ми ведемо розслідування відносно одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами низки приватних осіб, і потім з’ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали», – раніше повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Пізніше у Нацполіції офіційно повідомили «Схемам», що Аваков говорив про Юрія Тимошенка.

    «Нині, за даними Нацполіції, слідчі розслідують кримінальне провадження, у якому йдеться про ймовірний обман виборців, в тому числі «шляхом можливого фіктивного надання коштів 12 громадянами України» кандидатові Юрію Тимошенкові на заставу. Стаття – перешкоджання здійсненню виборчого права», - пишуть журналісти.

    Сам Тимошенко у коментарі заявив, що вважає це розслідування політичним переслідуванням.

    «Відомо, що відкрили провадження і тиск, шалений тиск, він почався ще задовго до висування... І це починалося навіть у «Народному фронті». І коли вони почули, що я надумав десь там, не узгодивши свої дії, висуватися-балотуватися – вони одразу почали мене залякувати», - стверджує кандидат у президенти.

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