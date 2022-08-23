ЗМІ назвали податкову реформу Шурми небезпечною та згадали про прем'єрські амбіції автора

Втрати від цієї реформи настільки жахливі, що навіть відвертий популізм не може переважити всі ризики

Податкова реформа заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми – нереалістична і є результатом політичних амбіцій її автора, якого називали одним із претендентів на роль глави уряду. Таку думку висловили автори матеріалу «Економічної правди».

Як повідомляє видання, автори ініціативи не надали профільному комітету ВР необхідної калькуляції, а втрати бюджету від її необдуманого впровадження можуть становити 337 мільярдів гривень, а Пенсійного фонду – аж 584 мільярди.

За повідомленнями ЗМІ, у гонитві за прем'єрством Ростислав Шурма за допомогою популістської реформи спробував загравати з бізнесом та експертами, готовими підтримати навіть повне скасування податків у країні, що воює.

«Ймовірно, розмови про нову податкову реформу стали наслідком політичних амбіцій Ростислава Шурми. Раніше джерела називали його одним з претендентів на роль голови уряду, який «має багато креативних ідей», – констатували у ЕП.

Водночас, на думку експертів, списувати Шмигаля, який пережив уже як мінімум 10 кампаній зі своєї зміни, дуже рано, і тут у його опонентів дається взнаки відсутність досвіду в політиці.

У той самий час, втрати від цієї реформи настільки жахливі, що навіть відвертий популізм не може переважити всі ризики.

При цьому раніше повідомлялося, що експерти та депутати вважають небезпечною та сирою податкову реформу Ростислава Шурми. Про це, зокрема, писав Forbes.

«Ті, хто пропонує зменшити оподаткування під час війни, мають подавати комплексні рішення. Наразі це виглядає так, що люди пропонують підтримати бізнес за рахунок зниження пенсій, зарплат медикам і вчителям», – сказав очільник фінансово-податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

При цьому Шурма поки не зміг заручитися підтримкою своєї ідеї навіть на рівні ОП.

Навіть представники бізнесу сприйняли ідею Шурми неоднозначно і мають стосовно неї низку питань.

«Головне питання – у відповідальності підприємства, – підкреслив власник корпорації «Біосфера» Андрій Здесенко. – З нашими судами та правоохоронними органами така система може швидко перетворитися на каральний інструмент».

Малий бізнес також незадоволений пропонованою реформою, та вважає її недопропрацьованою. Так, голова Спілки захисту підприємництва та руху SaveФОП Сергій Доротич пропонує натомість повністю скасувати податок на додану вартість та ввести прогресивний податок на прибуток, а також зберегти спрощену систему. Про це він розповів UBR.ua.

Нагадаємо, що з 2015 до лютого 2020 року Ростислав Шурма очолював запорізький осередок проросійського «Опозиційного блоку», діяльність якого заборонена в Україні.