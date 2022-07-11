Заступник голови Офісу президента Шурма лобіює передачу українських лісів у приватні руки – політолог

Фракція СН розкритикувала замголови ОП Шурму за лобіювання передачі лісів у приватні руки

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма лобіює ухвалу про передачу українських лісів у приватні руки, за що його вже розкритикували у фракції «Слуга народу». Про це повідомив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько, оприлюднивши відповідні документи.

«Мої джерела в Кабміні повідомляють, що Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма серед війни намагається продавити злочинну ухвалу уряду, згідно з якою все лісове господарство реорганізується для подальшої «корпоратизації» – передачі до приватних рук (текст постанови додаю нижче). І робить він це, нахабно прикриваючись іменем Володимира Зеленського», – стверджує Цибулько у своєму Facebook.

Політолог також розповів, що також Шурма, за його інформацією, начебто налагодив незаконну вирубку лісу та, ймовірно, вивіз його за кордон. Причому, за даними джерел експерта, до схем може також бути причетний бізнесмен Тимур Міндіч.

«На нещодавньому засіданні фракції «Слуги» вголос обурювалися з цього приводу. Партійці впевнені, що такий схематоз дискредитує українську владу та державу загалом», – підкреслив Володимир Цибулько.