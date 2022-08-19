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Мінекономіки спрогнозувало різке падіння ВВП до кінця року

Надія Клочко
glavcom.ua
Мінекономіки спрогнозувало різке падіння ВВП до кінця року
Головною причиною різкого падіння ВВП України є повномасштабне вторгнення Росії
фото з відкритих джерел

Падіння ВВП України до кінця року може скласти до 40%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України до кінця року може скоротитися на 35-40%. Головною причиною такого падіння є повномасштабне вторгнення Росії. Про це заявила перший віцепрем'єр і міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

«За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%», – заявила міністерка.

Зазначимо, що відповідно до прогнозу, який раніше оприлюднив Нацбанк України, спад реального ВВП України у третьому та четвертому кварталах 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року сповільниться до 37,5% із 39,3% у другому кварталі.

Водночас Свириденко зазначила, що для економіки сьогодні дуже важливо допомагати підприємствам, які працюють, мають штат і ринки збуту, щоб вони й далі активно працювали.

Згідно з словами чиновниці, крім програми мікрогрантів, в уряді розробляють зміни до програми «5-7-9», щоб підприємства в прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися.

Нагадаємо, за прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%. 

Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті.

Також міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.

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Теги: ВВП Юлія Свириденко Мінекономіки економіка війна

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