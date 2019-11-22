ЗМІ оприлюднили новий компромат на Андрія Богдана: відео



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Андрій Богдан кілька років незаконно поєднував адвокатську діяльність з роботою в суді та уряді

Богдан поєднував держпосади з роботою адвокатом

Глава Офісу президента Андрій Богдан тричі обіймав державні посади, не припиняючи при цьому займатися адвокатською діяльністю всупереч закону.

Про це повідомляє програма розслідувань Схеми.

За даними журналістів, Богдан при трьох президентах працював урядовим уповноваженим з боротьби з корупцією, заступником міністра юстиції і помічником судді, не припиняючи роботу адвокатом, що є порушенням закону про державну службу та антикорупційного законодавства.

З 2001 по 2004 роки Андрій Богдан працював помічником судді Київського апеляційного господарського суду (зараз - Північний). У ті роки помічнику судді було прямо заборонено працювати адвокатом, а адвокату - працювати в суді. Але в реєстрі адвокатів зазначено, що Андрій Богдан не зупиняв адвокатську діяльність на цей період.

Наприкінці 2007 року Богдан потрапив у Міністерство юстиції і певний час поєднував посаду заступника міністра юстиції, керівника адвокатського об'єднання та чинного адвоката, що є порушенням законів про адвокатуру, про державну службу та про протидію корупції.

Микола Оніщук, який був міністром юстиції на той час, впевнений, що таке неможливо.

«Таке поєднання з етично-правового погляду і навіть юридичного виключається. Мені такі факти не відомі», - сказав Онищенко.

Утім, Богдан не зупинив адвокатську діяльність протягом усього терміну перебування на посаді заступника міністра юстиції.

У березні 2010 року Богдан був призначений заступником міністра Кабінету Міністрів - урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Але адвокатську діяльність він призупинив тільки в 2012 році.

На запитання кореспондента Схем, як президент Володимир Зеленський оцінює те, що Богдан суміщав посади, він відповів: «Значить, щось було неправильно. Куди дивилася влада? А що тут оцінювати? Ви самі знаєте, як в Україні люди живуть».

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