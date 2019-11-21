Зеленський підписав указ про кадрові зміни в комісії з питань помилування
Зеленський увів до персонального складу комісії чотирьох осіб і виключив трьох
Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові переставки у складі Комісії з питань помилування.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.
Зеленський увів до персонального складу комісії таких осіб:
- першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Дмитра Журавльова;
- заступника міністра юстиції Валерію Коломієць;
- начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Василя Коробка;
- заступника міністра внутрішніх справ Катерину Павліченко.
- виконавчого директора громадської організації "Експертний центр з прав людини" Юрія Бєлоусова;
- начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександра Крикушенка;
- заступника міністра юстиції Івана Ліщину.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України.