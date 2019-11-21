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    Зеленський підписав указ про кадрові зміни в комісії з питань помилування

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    Зеленський підписав указ про кадрові зміни в комісії з питань помилування

    Зеленський увів до персонального складу комісії чотирьох осіб і виключив трьох

    Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові переставки у складі Комісії з питань помилування.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

    Зеленський увів до персонального складу комісії таких осіб:

    • першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Дмитра Журавльова;
    • заступника міністра юстиції Валерію Коломієць;
    • начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Василя Коробка;
    • заступника міністра внутрішніх справ Катерину Павліченко.
    Водночас зі складу комісії президент виключив:
    • виконавчого директора громадської організації "Експертний центр з прав людини" Юрія Бєлоусова;
    • начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександра Крикушенка;
    • заступника міністра юстиції Івана Ліщину.

    Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України.

    кадрові зміни Володимир Зеленський президент
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