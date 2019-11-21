Український дипломат: Зеленський втратив довіру світових лідерів



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Взагалі сьогодні у президента Зеленського нема довірливих стосунків «і того, кому можна подзвонити на вищому політичному рівні, щоб швидко вирішити питання», - Єлісєєв

Константи Єлісєєв сумнівається, що після гучного міжнародного скандалу за участю українського лідера, війну можна закінчити на умовах України

Зараз спостерігається відсутність довіри до президента Володимира Зеленського з боку ключових лідерів Європи і світу. Серед причин цього є те, що наші партнери відчувають його несамостійність у прийнятті рішень.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив український дипломат і зовнішньополітичний радник п’ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

За словами дипломата, не на користь міжнародного іміджу нашого глави держави відіграла сумнозвісна розмова президента Зеленського з президентом Трампом у липні цього року, де президент України не дуже добре висловлювався щодо Меркель і Макрона та ЄС в цілому. «Всі зрозуміли, що довірливий діалог з ним вести не можна», - вважає Єлісєєв.

Дипломат стверджує, що взагалі сьогодні у президента Зеленського нема довірливих стосунків «і того, кому можна подзвонити на вищому політичному рівні, щоб швидко вирішити питання».

«Зі свого досвіду стверджую, що багато питань вирішується саме на особистісному рівні. Як свого часу Порошенко вирішував питання отримання бойових дронів на рівні прямого діалогу з президентом Ердоганом. Або як ми врегульовували питання ратифікації з Нідерландами Угоди про асоціацію. Це був прямий діалог і особисті зустрічі з прем’єрміністром Нідерландів», - говорить дипломат.

Єлісєєв зауважує, що «падіння довіри означає, що людина все менше і менше стає самостійною». «Світові лідери довіряють тим, які є самостійними, міцними, з чіткою позицією (навіть, якщо вона їм не завжди подобається) і які не зрадять», - впевнений дипломат.

На думку Єлісєєва, команда Зеленського взагалі не має чіткої стратегії повернення Донбасу і його деокупації, про що свідчать останні заяви офіційних чиновників, у тому числі і міністра закордонних справ.

«Мені здається, що вони мислять ситуативними категоріями і не прогнозують навіть на декілька кроків вперед», - зазначає Єлісєєв.

Дипломат наголошує, що Україні «недостатньо буде просто розвести війська, щоби настав мир». «Недостатньо буде припинити стріляти, аби було все добре. Недостатньо буде, як каже президент України, сісти за стіл переговорів з Путіним», - підкреслює Єлісєєв.

Дипломат говорить, що йому взагалі важко пояснити бажання Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним. «Першу зустріч між президентами РФ і України потрібно проводити за присутності наших міжнародних партнерів. Якщо би це була зустріч капітанів команд КВК, то Зеленський би його легко обіграв. А в політиці Путін більш досвідчений. І наші партнери потрібні для того, аби у випадку, якщо Путін щось пообіцяє, вони це зафіксували», - пояснює Єлісєєв.

Як повідомлялося, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

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