Арахамія розповів про проблемних депутатів у «Слузі народу»



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Арахамія заявив, що не брав активної участі у формуванні партійного списку «Слуги народу»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що похибка у відборі депутатів президентської партії становить менше 2%.

Про це він сказав в ефірі каналу «1+1».

За словами нардепа, він не брав активної участі у формуванні партійного списку «Слуги народу».

«Спочатку я знайомився з людьми і одразу ж, коли я спілкувався з президентом ми говорили, що в будь-якому відборі є так звана похибка. Тобто є право на помилку. В нашій фракції 254 людини було спочатку, тобто 10% це 25 людей, 5% - це 12 людей. У нас є тільки три проблеми поки що. Це навіть менше ніж 2%. Тобто будемо вважати, що ми поки що в межах похибки йдемо», - заявив Арахамія.

«Президент реагує дуже емоційно. Він каже, що ви паплюжите наші рейтинг і довіру людей. З цим є проблеми, але він теж підтримує мене. Він каже: «Дивись, якщо ми зробили помилку треба вийти до людей чесно сказати, що ми зробили помилку і її виправити, чесно розказати, що ми робимо для її виправлення», - додав він.

Як повідомлялось, народний депутат від «Слуги народу» Роман Іванісов вирішив призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму.

У відповідь на це Іванісов на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив скан-копію довідки про відсутність судимості.

Сам Іванісов назвав інформацію про судимість спланованою інформаційною атакою проти нього через його антикорупційну діяльність і пообіцяв зовсім скоро назвати прізвіще замовника.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Іванісов був засуджений, однак судимість було погашено, і згідно з чинним законодавством депутат вважається несудимим.

Проте Генеральна прокуратура України оприлюднила спростування, згідно з яким надана генеральним прокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість народного депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова є непідтвердженою.

«Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою», - зазначено в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

За цим фактом здійснюється перевірка, її результати буде офіційно повідомлено пізніше.