ЗМІ: Парубій і «Удар» підуть на вибори під брендом партії Порошенка



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Петро Порошенко та Віталій Кличко

«Солідарність» і «Удар» начебто погодилися на формування спільного списку на основі праймеріз

Партії «Солідарність» Петра Порошенка і «Удар» Віталія кличка домовилися про спільний похід на вибори у Верховну Раду.

Про це «Рбк-Україна» повідомило джерело в колишній правлячій коаліції.

Зазначається, що сторонам вдалося домовитися про похід єдиною командою під брендом «Європейської солідарності».

Крім того, «Солідарність» і «Удар» начебто погодилися на формування спільного списку на основі праймеріз.

Також ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела також повідомило, що разом з «Європейською солідарністю» на вибори піде спікер Верховної Ради Андрій Парубій і кілька людей, які вважаються близькими до глави парламенту.

Нагадаємо, у середу ввечері голова політичної партії «Удар» Оксана Продан повідомила про складання із себе повноважень очільниці політсили.

Щоправда, згодом Продан видалила свій пост із Facebook.

Раніше стало відомо, що Віталій Кличко піде в Раду, а партію «Удар» може очолити його брат Володимир.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.