ЗМІ: Петиція за відставку Ситника набрала більше 25 тис. підписів, але голоси «зрізають» в Офісі президента

Відповідальною за роботу з петиціями в Офісі Президента є керівник Департаменту з питань звернень громадян Ганна Кільова

Петиція за відставку директора НАБУ Артема Ситника набрала необхідну кількість голосів - більше 25 000. Однак Офіс Президента з невідомих причин не зараховує майже половину підписів. Повідомляють Подробности.

Офіс Президента не зараховує половину голосів під петицією за відставку директора НАБУ Артема Ситника, яка набрала необхідну кількість підписів для розгляду її Президентом України. З іншими петиціями на сайті Президента такого не відбувається.

Йдеться про петицію на сайті Президента №22/103760-еп «Звільнити Ситника Артема Сергійовича, директора Національного антикорупційного бюро України з займаної посади». Станом на сьогодні зареєстровано 25 748 тих, хто підписав петицію. Цього достатньо для розгляду петиції Президентом України згідно з нормами чинного законодавства (петиція розглядається президентом, якщо вона набрала 25 тисяч підписів). Однак зараховано лише 14 171 голосів, тобто лише близько половини. З іншими петиціями на сайті Президента такого раніше ніколи не відбувалось.

Відповідальною за роботу з петиціями в Офісі Президента є керівник Департаменту з питань звернень громадян Ганна Кільова. Кільова протягом 2010-2014 років працювала в.о. керівника Управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента при Януковичі та керівником Приймальні Президента при Порошенко і продовжує працювати в Офісі Президента Зеленського.

Нагадаємо, що відповідно до статті 24 Закону України «Про звернення громадян», посадові особи, винні у порушенні законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.