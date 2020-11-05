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    Економіка та фінанси

    Якщо здолати корупцію, то Укрзалізниця отримуватиме додатково 20 млрд грн щорічно, — ексміністр

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    Якщо здолати корупцію, то Укрзалізниця отримуватиме додатково 20 млрд грн щорічно, — ексміністр

    «Резерви «Укрзалізниці» дуже прості: ефективний менеджмент і боротьба з корупцією»

    «Укрзалізниця» зможе вирішити частину фінансових проблем, якщо подолає корупцію, через яку втрачає до 20 млрд грн щороку. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    За його словами, «Укрзалізниця» може знайти кошти на оновлення інфраструктури, яка перебуває в критичному стані, та рухомого складу, якщо подолає корупцію.

    «Щодо резервів, то резерви дуже прості. Це ефективний менеджмент і боротьба з корупцією... Ми маємо щорічні втрати порядку 15-20 млрд грн від корупції. Це прямі втрати УЗ. Якби цей потік вдалося зупинити, то тоді в УЗ  були б необхідні резерви для ремонту і інфраструктури, і тяги», - сказав Омелян.

    Нагадаємо, за даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

    Раніше «Укрметалургпром» звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу корупційних схем в «Укрзалізниці», пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, що передбачають 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.

    Володимир Омелян НАБУ Укрзалізниця перевезення
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