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    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе

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    Ресторан, де відпочивав Андрій Богдан, вважається&nbsp;одним з найкращих на Лазурному березі Франції - З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    Ресторан, де відпочивав Андрій Богдан, вважається одним з найкращих на Лазурному березі Франції

    Глава Офісу президента України Андрій Богдан «очолював» процесію дівчат з пляшками з шампанським під звуки українського гімну

    У мережі з'явилося чергове відеопідтвердження того, що глава Офісу президента Андрій Богдан 24 серпня, на День Незалежності України, «запалював» під національний гімн у французькому ресторані L'Opera.

    Відповідні кадри потрапили в Instagram-аккаунт італьнскої блогерки Флоріани Гентіль, яка була в ресторані на шоу в той вечір.

    На записі чоловік, зовні дуже схожий на Богдана, веселиться в ресторані L'Opera.

    Користувачі з легкістю розглянули, що низькі стелі в залі на відео і в ресторані на Лазурному березі - ідентичні. Те ж саме стосується напису на стіні закладу.

    У соцмережах є знімки, які підтверджують, що танці під гімн України відбуваються саме в L'Opera, додає видання «Букви».

    Судячи по відео, Богдан «очолив» процесію дівчат з пляшками з шампанським під звуки українського гімну. Також хтось ніс через весь зал український прапор.

    Видання Vogue відносить ресторан до числа кращих на Лазурному березі Франції. У ЗМІ відзначили, що в ресторані головне - його місце розташування.

    «Він знаходиться прямо в порту, і тераса виходить практично до причалу. Проте це далеко не простецький ресторанчик. Все якраз навпаки. Розкішний білосніжний декор з гігантськими світильниками, облицьований дзеркалами бар, величезні фотографії на стінах і, найголовніше, живі шоу вечорами, коли ресторан перетворюється в елітний нічний клуб».

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    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе
    З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе

    Як повідомлялося, глави Офісу президента не було ні на офіційній ході з нагоди Дня незалежності, ні на урочистому прийомі в Маріїнському палаці. Андрій Богдан 23 серпня відвідав в Ніцці весілля юриста Андрія Довбенко з Анною Огренчук.

    Згодом ЗМІ показали, як Андрій Богдан очолив «святкову» ходу дівчат з шампанським на День незалежності України в Сен-Тропе.

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