З’явилося ще одне відео, як Андрій Богдан «запалював» на вечірці у Сен-Тропе



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Ресторан, де відпочивав Андрій Богдан, вважається одним з найкращих на Лазурному березі Франції

Глава Офісу президента України Андрій Богдан «очолював» процесію дівчат з пляшками з шампанським під звуки українського гімну

У мережі з'явилося чергове відеопідтвердження того, що глава Офісу президента Андрій Богдан 24 серпня, на День Незалежності України, «запалював» під національний гімн у французькому ресторані L'Opera.

Відповідні кадри потрапили в Instagram-аккаунт італьнскої блогерки Флоріани Гентіль, яка була в ресторані на шоу в той вечір.

На записі чоловік, зовні дуже схожий на Богдана, веселиться в ресторані L'Opera.

Користувачі з легкістю розглянули, що низькі стелі в залі на відео і в ресторані на Лазурному березі - ідентичні. Те ж саме стосується напису на стіні закладу.

У соцмережах є знімки, які підтверджують, що танці під гімн України відбуваються саме в L'Opera, додає видання «Букви».

Судячи по відео, Богдан «очолив» процесію дівчат з пляшками з шампанським під звуки українського гімну. Також хтось ніс через весь зал український прапор.

Видання Vogue відносить ресторан до числа кращих на Лазурному березі Франції. У ЗМІ відзначили, що в ресторані головне - його місце розташування.

«Він знаходиться прямо в порту, і тераса виходить практично до причалу. Проте це далеко не простецький ресторанчик. Все якраз навпаки. Розкішний білосніжний декор з гігантськими світильниками, облицьований дзеркалами бар, величезні фотографії на стінах і, найголовніше, живі шоу вечорами, коли ресторан перетворюється в елітний нічний клуб».

Як повідомлялося, глави Офісу президента не було ні на офіційній ході з нагоди Дня незалежності, ні на урочистому прийомі в Маріїнському палаці. Андрій Богдан 23 серпня відвідав в Ніцці весілля юриста Андрія Довбенко з Анною Огренчук.

Згодом ЗМІ показали, як Андрій Богдан очолив «святкову» ходу дівчат з шампанським на День незалежності України в Сен-Тропе.